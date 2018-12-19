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صحة تبوك تنظم ورشة عمل احصائيات المراكز الصحية

صحة تبوك تنظم ورشة عمل احصائيات المراكز الصحية

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صحة تبوك تنظم ورشة عمل احصائيات المراكز الصحية

صحة تبوك تنظم ورشة عمل احصائيات المراكز الصحية
http://almnatiq.net/?p=670286
المناطق_تبوك
أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله بإدارة الاحصاء والمعلومات صباح اليوم الاربعاء ورشة عمل بعنوان (احصائيات المراكز الصحية) والتي تستمر لمدة يومان بقاعة التدريب والمؤتمرات بصحة تبوك وبمشاركة المحاضرين من الادارة العامة للاحصاء والمعلومات بديوان الوزارة .
وبين مدير إدارة الاحصاء والمعلومات بصحة تبوك محمد لافي الكردي أن الهدف من انعقاد هذه الورشة تطوير العمل الاحصائي بالمراكز الصحية والتدريب على معرفة عمل المؤشرات الاحصائية بالمراكز الصحية .
وبين الكردي ان المستهدفين من ورشة العمل هم العاملين بأقسام الاحصاء والسجلات الطبية بالمراكز الصحية حيث بلغ عدد الحضور 50شخصاً

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