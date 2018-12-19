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“كفاءة”: ضغط الهواء في الإطارات يؤثر في استهلاك الوقود

“كفاءة”: ضغط الهواء في الإطارات يؤثر في استهلاك الوقود
http://almnatiq.net/?p=670295
المناطق_الرياض

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود. حيث تقدر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات أن انخفاض الضغط حوالي 30% يؤدي الى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد عن 3% .
وقال المركز: للمحافظة على الإطار بحالة جيده يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، وإتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعت إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.
وبين المركز أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار انخفاض أو ارتفاع ضغط “النفخ” للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات, وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات, والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة, واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة, وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.
كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa).

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