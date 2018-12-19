الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الأستاذ مساعد بن زامل الزامل وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تعيين المجلس الجديد، كما أطلق سموه خلال الاستقبال مبادرة ” قادسية الجميع ” التي تحمل عدد من المبادرات الاجتماعية لخدمة كافة شرائح المجتمع.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة النادي وكافة الأعضاء متمنياً لهم التوفيق فيما كلفوا به من مهمة لخدمة أبناء المنطقة ومؤكداً سموه على أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية، واستثمار مقرات الأندية الرياضية في المنطقة الشرقية لتنفيذ المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.

من جانبه شكر رئيس مجلس ادارة نادي القادسية مساعد الزامل سمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه ومتابعته للأنشطة الرياضة في المنطقة ولكافة المبادرات الاجتماعية ، مبيناً بأن النادي نفذ ضمن مبادرة ” قادسية الجميع ” 24 مبادرة وفعالية خلال الأشهر القليلة الماضية بمعدل مبادرة في كل أسبوع وتستهدف جميع شرائح المجتمع كباراً وصغاراً.