أمير تبوك يتفقد قرية منطقة تبوك التراثية

المناطق - تبوك

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الْيوم قرية منطقة تبوك التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر قرية منطقة تبوك التراثية وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني والذي قدم لسموه شرح عن قرية منطقة تبوك التراثية وما تضمه من أقسام وأجنحة.

حيث اطلع سموه على المجلس الرئيسي والمعرض والبيت الصحراوي وأماكن الحرفيين والبيوت الساحلية إلى جانب المسرح الرئيسي في القرية وقد روعي في بناء القرية استخدام المواد الخاصة بالمنطقة من أحجار تبوك وكذلك الطراز المعماري لمحافظات الداخل ومحافظات الساحل وذلك بعد أن تم الانتهاء من إنشاءها التي تقع على مساحة 6500 متر مربع الذي روعي في تصميمها أربعة عناصر رئيسية تشكل الطبيعة الجغرافية والتاريخية للمنطقة وما يميزها من طبيعة تشكل تنوع في كافة المواقع التي تمتد على ساحل البحر الأحمر والمحافظات الداخلية وتتميز بموروث شعبي وثقافي إلى جانب المواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المواقع وتمثل حضارات متعاقبة لها خصوصيتها في الطراز المعماري وأيضاً في الألوان الشعبية والأزياء .