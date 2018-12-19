نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة صدور ميزانية الدولة

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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019” والتي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق.

وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية ” أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019” والتي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق، وما تحمله من خير وعطاء وسخاء على كافة مناطق المملكة، وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم”.

وأضاف سموه “ستكون هذة الميزانية المباركة بحول الله حافزاً لدفع عجلة التنمية والنهوض بإقتصاد وطننا الغالي ولتحقيق مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية المملكة الطموحة (2030)” .

وختم الأمير عبدالله بن بندر بالقول” أسأل الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد العز والرخاء في ظل قيادتكم الكريمة، والله يحفظكم ويرعاكم”