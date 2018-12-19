نائب أمير مكة يرأس اجتماع لاستعراض سبل تطوير الموانئ الجوية بالمنطقة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، إجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، جرى خلاله إستعراض سبل تطوير الموانئ الجوية بالمنطقة.

وأطلع الأمير عبدالله بن بندر خلال الإجتماع على أخر المستجدات الخاصة بالخطة التشغيلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إضافة إلى الاجراءات التي تمت بعد وضع حجر الاساس بمطار القنفذة والخطة المعده للبدء في تنفيذه .