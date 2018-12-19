صحة بيشة تختتم البرنامج التدريبي لموظفي المراكز الصحية المرشحة لاعتماد ” سباهي “

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تحت رعاية مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة البرنامج التدريبي لتأهيل المراكز الصحية المرشحة للاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي في المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تضم عدد 13 مركز صحي بمحافظة بيشة وتم تنفيذ البرنامج على مدى 3 أشهر في الفترة من 7 محرم 1440 لغاية 11 ربيع الثاني 1440 واستفاد منه اكثر من 250 موظف وموظفة يعملون بالمراكز المرشحة للاعتماد، واشتمل البرنامج على 22 دورة تخصصية في مجالات معايير الاعتماد الوطنية ومكافحة الحريق و تحليل البيانات و حقوق المرضى وعائلاتهم وسلامة المرضى بالاضافة الى ادارة المخاطر

و مفهوم الجودة الشاملة و مكافحة العدوى و ادارة المعلومات والعمل الجماعي والتخطيط