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صحة بيشة تختتم البرنامج التدريبي لموظفي المراكز الصحية المرشحة لاعتماد ” سباهي “

صحة بيشة تختتم البرنامج التدريبي لموظفي المراكز الصحية المرشحة لاعتماد ” سباهي “

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صحة بيشة تختتم البرنامج التدريبي لموظفي المراكز الصحية المرشحة لاعتماد ” سباهي “

صحة بيشة تختتم البرنامج التدريبي لموظفي المراكز الصحية المرشحة لاعتماد ” سباهي “
http://almnatiq.net/?p=670342
المناطق_بيشة
تحت رعاية مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة البرنامج التدريبي لتأهيل المراكز الصحية المرشحة للاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي في المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تضم عدد 13 مركز صحي بمحافظة بيشة وتم تنفيذ البرنامج على مدى 3 أشهر في الفترة من 7 محرم 1440 لغاية 11 ربيع الثاني 1440 واستفاد منه اكثر من 250 موظف وموظفة يعملون بالمراكز المرشحة للاعتماد،  واشتمل البرنامج على 22 دورة تخصصية في مجالات معايير الاعتماد الوطنية ومكافحة الحريق و تحليل البيانات و حقوق المرضى وعائلاتهم وسلامة المرضى بالاضافة الى ادارة المخاطر
و مفهوم الجودة الشاملة و مكافحة العدوى و ادارة المعلومات والعمل الجماعي والتخطيط

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