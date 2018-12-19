مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

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أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله

الغامدي عدد من قرارات التكليف على النحو التالي: الأستاذ نايف طراد قاعد الدرباس مشرف للرعاية السلوكية بوحدة الخدمات الإرشادية في دومة الجندل, الأستاذ جابر بن عبدالدايم عساف الفهيقي مدرباً بوحدة تطوير الموارد البشرية، الأستاذ عبد الناصر بن عبد المحسن عبد الله الدرباس مشرفاً متعاوناً للتوجيه والإرشاد في مكتب التعليم بدومة الجندل, الأستاذ عبدالرحمن بن غضبان حمود الرويلي مشرفاً متعاوناً لنظام المقررات في مكتب التعليم بسكاكا “بنين”, الأستاذ محمد بن حجاج محمد الدندني مشرفاً متعاوناً للتخطيط المدرسي في إدارة التخطيط المدرسي, الأستاذ ماجد بن صالح السالم الحصين مشرفاً متعاوناً لخدمات الطلاب في مكتب التعليم بطبرجل, الأستاذ حمدان بن صياح مريحيل الهريويل مشرفاً متعاوناً لمادة التربية الإسلامية

في مكتب التعليم بطبرجل, الأستاذ سليمان بن عبدالكريم سليمان المفرج مشرفاً متعاوناً للاختبارات في مكتب التعليم بدومة الجندل, الأستاذ إبراهيم بن درويش سميحان الشراري مشرفاً متعاوناً للتجهيزات المدرسية في مكتب التعليم بطبرجل, الأستاذة جلنار بنت محمد الدهام مشرفة نشاط في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”, الأستاذة سوزان بنت سعد مطلب الدهاش مشرفة متعاونة للموهوبات في مكتب التعليم

بدومة الجندل، الأستاذة نورة بنت سعود بن حسن البليهد مشرفة متعاونة للموهوبات في إدارة الموهوبات, الأستاذة رؤى بنت سلمان الزيد مشرفة متعاونة للحاسب الآلي في مكتب التعليم بطبرجل.