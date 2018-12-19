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نائب أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الشركاء

نائب أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الشركاء

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نائب أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الشركاء

نائب أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الشركاء
http://almnatiq.net/?p=670351
الجوف_محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة زيد بن خلف الضويحي ومساعديه والشركاء من الرياديين والرياديات.
وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة الجوف بالضويحي ومرافقيه ، مطلعاً على آلية عمل البنك مع الشركاء ودور كل جهة وعدد من الإحصائيات والخدمات التي يقدمها البنك بالمنطقة، كما تم العرض لسموه عن قصص النجاح للرياديين والرياديات وتجاربهم في الأعمال الحرة والمعوقات التي تواجههم .
وأعرب سموه عن شكره لهذه النماذج الشابة الطموحة الذين أثبتوا من خلال تجاربهم كفاءة الشاب السعودي على الانخراط في جميع المهن التي تعزز اقتصاد الوطن، متمنياً لهم التوفيق.
وقد ضم الوفد من الرياديين والرياديات كلاً من : بكر نزال العوذة، عبدالرحمن صالح الضميري، ماجد مسند العنزي، خالد عواد الرويلي ،
يوسف عبدالسلام الجنيدي، نايف محيسن الرويلي، وليد حمود اللحيد، نفيد مرضي الكويكبي، محامص فنجال الجوف، بشرى زامل الحميد ، مركز هاي كير للعلاج الطبيعي، غادة عبدالله عواد الدهام، مقهى المخاء الثقافي، يسرى محمد الطالب، تمتمه للحلويات، روابي مشاري الرويلي، تصوير صوره وبرواز، وأعربوا عن شكرهم لسمو أمير الجوف وسمو نائبه على ما يحظى به الرياديون والرياديات من دعم وتشجيع .

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