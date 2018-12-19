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رصد تجاوزات وتأخر 50 موظفًا بإمارة المنطقة في يوم تدشين تطبيق المتابعة

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يوجه بربط أوقات حضوره وانصرافه بهيئة الرقابة.. ويؤكد: في إدارات نجران.. لا خط أحمر.. لا مكتب مقفل.. لا موظف محصن

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يوجه بربط أوقات حضوره وانصرافه بهيئة الرقابة.. ويؤكد: في إدارات نجران.. لا خط أحمر.. لا مكتب مقفل.. لا موظف محصن
http://almnatiq.net/?p=670364
المناطق - نجران

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بربط أوقات حضوره وانصرافه في ديوان الإمارة، بهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة، عبر نظام البصمة، وإلزام جميع منسوبي الإمارة والمحافظين بذلك.

وقال سموه “في إدارات منطقة نجران لا يوجد خط أحمر، لا يوجد مكتب مقفل، لا يوجد موظف محصن أو مستثنى، الجميع تحت النظام، بدءًا من إمارة المنطقة”، مشددًا على قيام الجهات الرقابية بواجباتها وتنفيذ مهامها بكل حرية، وبكامل الصلاحيات، وفي جميع الجهات الحكومية، وأضاف “من يحاول اعتراض عملكم أبلغوني عنه فورًا”، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، والتي أكدها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة أمس، بتعزيز مبدأ الشفافية، وبما أعلنه سمو ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ بأنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد.

** جولة رقابية داخل الإمارة **

ودشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، تطبيق الأنظمة الإلكترونية لأعمال هيئة الرقابة والتحقيق، لتنفيذ الجولات الرقابية ورصدها إلكترونيًّا عبر أجهزة لوحية، عقب شرح عن تفاصيل التطبيق، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، عناد بن فارس الحويفي، حيث وجّه سموه بالبدء بتنفيذ التطبيق من داخل ديوان الإمارة، والعرض بالنتائج.

ففي تمام الساعة 08:30 صباح اليوم، انطلقت جولة المراقبين الإداريين، على الوكالات والإدارات العامة والفرعية، ورصدت تأخر 50 موظفًا عن الحضور، من بينهم عنصران نسائيان، كما كشفت عن وجود صلاحيات لبعض الموظفين، تخولهم بتعديل أوقات الحضور في نظام متابعة الدوام “حاضر” عن الوقت الفعلي.

وبعرض النتائج على سمو أمير المنطقة، أمر بتنفيذ العقوبات النظامية، والتحقيق مع الموظفين المثبت عليهم تغير أوقات الحضور، وعلى المسؤول الذي منحهم صلاحية التعديل.

وأوضح سموه أن الثقة بالموظف هي الأصل، وأنه يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص، ما لم يثبت العكس، كما يظهر في حالات نادرة، لا تمثل أخلاقيات الموظف السعودي.

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