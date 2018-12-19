ربط “بلدية محافظة شرورة ” إلكترونياً بـ”أمانة نجران”

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بعد استكمال التجهيزات اللازمة وتهيئتها وتدريب الكوادر قام فريق مكون من الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة التطوير الإداري بأمانة منطقة نجران، بربط نظام الاتصالات الإدارية في بلدية محافظة شروره مع أمانة المنطقة الكترونياً.

وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري بالأمانة سلطان آل مخلص ان الربط جاء بعد استكمال التجهيزات اللازمة بالبلدية وتهيئتها وتوفير الأجهزة والبرامج المساعدة وتفعيلها وتدريب الكوادر البشرية على برامج الاتصالات الإدارية والتواصل الكتروني مع وكالات وإدارات وأقسام الأمانة.

وأضاف : أن هذا الإجراء يأتي وفق توجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان الرامية لتطوير وحوسبة العمل البلدي في البلديات التابعة وتوفير بيئة عمل الكترونية تتوافق مع رؤية 2030.

وأضاف : إن فريق العمل قام بتوفير الأجهزة المساعدة والبرامج والعمل على ربط الاتصالات الإدارية في بلدية محافظة شروره بالأمانة، حيث جرى توفير أجهزة الحاسب الآلي، والطابعات والماسحات الضوئية، وباركود لكل موظف حسب المواصفات المعتمدة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تجهيز مركز الوثائق والمحفوظات ومركز خدمة المستفيدين، والبدء في تفعيل إدارة الموارد البشرية.

، وذكر ايضاً انه تم الانتهاء من تدريب العاملين ببلديه شرورة وهذه المرحله تعتبر المرحله الاخيره من مراحل الربط الالكتروني.

وذكر آل مخلص وجود خطة لربط باقي بلديات المنطقة بالمراكز والمحافظات في الفترة القادمة إن شاء الله