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مسؤول أمريكي : عملية انسحاب قواتنا من سوريا تستغرق من 60 إلى 100 يوم

مسؤول أمريكي : عملية انسحاب قواتنا من سوريا تستغرق من 60 إلى 100 يوم
http://almnatiq.net/?p=670379
المناطق - وكالات

أفاد مسؤول أمريكي مطلع بأن عملية انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا يتوقع أن تستغرق كحد اقصى 100 يوم.

وقال المسؤول، في حديث لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن الأطر الزمنية لسحب كل القوات الأمريكية من سوريا من المتوقع أن تبلغ من 60 إلى 100 يوم.

وأوضح المسؤول أن آخر الوحدات العسكرية للولايات المتحدة ستغادر سوريا بعد إنجاز المرحلة النهائية للعملية الأخيرة ضد “داعش” على الأرض السورية.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

ويأتي هذا الإعلان من البيت الأبيض بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة “داعش” في سوريا، وضرورة تحقيق هذا الهدف كانت السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في الولايات المتحدة.

ونشر البنتاغون في الأراضي السورية، حسبما أعلنته واشنطن سابقا، 2200 عسكري، بذريعة دعم جهود مكافحة “داعش” وتدريب القوات المحلية وضمان الأمن في الأراضي المحررة من التنظيم.

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