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تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغير” ورشة عمل بمحافظة تيماء

تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغير” ورشة عمل بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=670382
المناطق - تبوك

نظمت بلدية محافظة تيماء مساء أمس, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر ، ورشة عمل بمشاركة فريق عمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان ” دراسة تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة “.
وقدم الفريق شرحاً عن مرتكزات المشروع كون محافظة تيماء ضمن مستهدفاته ،وسبل تطوير الموارد وحل مشاكل التنمية العمرانية.

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