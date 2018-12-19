تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغير” ورشة عمل بمحافظة تيماء

المناطق - تبوك

نظمت بلدية محافظة تيماء مساء أمس, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر ، ورشة عمل بمشاركة فريق عمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان ” دراسة تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة “.

وقدم الفريق شرحاً عن مرتكزات المشروع كون محافظة تيماء ضمن مستهدفاته ،وسبل تطوير الموارد وحل مشاكل التنمية العمرانية.