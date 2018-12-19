نظمت بلدية محافظة تيماء مساء أمس, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر ، ورشة عمل بمشاركة فريق عمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان ” دراسة تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة “.
وقدم الفريق شرحاً عن مرتكزات المشروع كون محافظة تيماء ضمن مستهدفاته ،وسبل تطوير الموارد وحل مشاكل التنمية العمرانية.
تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغير” ورشة عمل بمحافظة تيماء
نظمت بلدية محافظة تيماء مساء أمس, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر ، ورشة عمل بمشاركة فريق عمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان ” دراسة تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة “.
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