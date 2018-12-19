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بلدية القطيف تلزم المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم

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بلدية القطيف تلزم المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم

بلدية القطيف تلزم المباني التجارية بتوفير مواقف لأصحاب الهمم
http://almnatiq.net/?p=670385
المناطق - فتحية عبدالله

أشعرت بلدية محافظة القطيف، أصحاب المباني التجارية في المحافظة، بتوفير مواقف لأصحاب الهمم، وذلك من منطلق الدور الاجتماعي للبلدية تجاه هذه الفئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن ذلك يأتي ضمن دور ومهام البلدية تجاه هذه الفئة المهمة بالمجتمع، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية المناطة بالبلدية وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك في السعي لإيجاد السبل الميسرة لإخواننا من أصحاب الهمم، بأهمية إلزام المباني التجارية بتوفير مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني التجارية.

وقال إن بلدية محافظة القطيف بدأت بإشعار ملاك المباني التجارية بتوفير مواقف لذوي الهمم، داعياً ملاك المباني التجارية والمواقع الاستثمارية في القطيف الى التعاون في تحقيق هذا الهدف.

وأشار الى أن البلدية وضعت ضمن أولوياتها تقديم خدمات متعددة ومتنوعة تتميز بالنوعية لهذه لفئة المهمة بالمجتمع ”أصحاب الهمم“، من خلال تحديث وتطوير وتسهيل العديد من الخدمات ضمن مرافقها ومراكز خدمتها ومشاريعها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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