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جامعة نجران تحدد مواعيد تسليم وثائق الخريجين

جامعة نجران تحدد مواعيد تسليم وثائق الخريجين

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جامعة نجران تحدد مواعيد تسليم وثائق الخريجين

جامعة نجران تحدد مواعيد تسليم وثائق الخريجين
http://almnatiq.net/?p=670388
المناطق - نجران

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران يوم الاثنين الموافق 24 ربيع الثاني الجاري موعداً للبدء في تسليم وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الأول الحالي، ولمدة 15 يوماً، مشددة ً على أنه لن يتم تسليم الوثائق بعد ذلك إلا بنهاية الفصل الدراسي الثاني.
واشترطت العمادة حضور الطالب أو الطالبة لاستلام وثيقة التخرج، وفي حال تعذّر الحضور يتم عمل وكالة رسمية من كتابة العدل، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات أو إقامة سارية المفعول لغير السعوديين، وكذلك إحضار البطاقة الجامعية كشرط لاستلام الوثيقة، وفي حال فقدانها يتوجب الإعلان في إحدى الصحف الرسمية، وإحضار أصل الإعلان مع إخلاء الطرف للخريجين، منوهةً بأنه لن يتم إصدار وطباعة الوثيقة إلاّ بعد تحديث الاسم باللغة الإنجليزية وإرفاق الهوية الوطنية، حيث سيتم إتاحة إخلاء الطرف للخريجين والخريجات من خلال البوابة الإلكترونية بعد التحديث.
وأكدت العمادة أنه سيتم استقبال الطلاب في مبنى عمادة القبول والتسجيل في المدينة الجامعية، وتسليم الطالبات بمبنى العمادة للفرع النسائي في المبنى الإداري بالمدينة الجامعية، فيما حددت مبنى وحدة القبول والتسجيل في كلية العلوم والآداب بشروره مقراً لتسليم الطلاب، ومقر وحدة الخريجات لاستقبال الطالبات بكلية العلوم والآداب “بنات” بفرع شروره.

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