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إنهاء معاناة طفل من إعتلال شبكي بالليزر في نجران

إنهاء معاناة طفل من إعتلال شبكي بالليزر في نجران
http://almnatiq.net/?p=670406
المناطق - نجران

أنهى أطباء العيون في مستشفى الولادة والأطفال بنجران معاناة طفل حديث الولادة من إعتلال شبكي خدجي من الدرجة الرابعة .
وقالت صحة نجران أنه تم إجراء عملية ليزر للطفل تمكن من خلالها الأطباء بفضل الله من إيقاف هذا التطور المرضي الذي قد يؤدي إلى إنفصال شبكي وفقدان البصر .
الجدير بالذكر ان صحة نجران تشهد توسع في الخدمات التخصصية بهدف تقليص الإحالات خارج المنطقة ، حيث تم توفير جهاز ليزر متطور لعلاج الأطفال الخدج من إعتلال الشبكية .

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