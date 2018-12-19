إنهاء معاناة طفل من إعتلال شبكي بالليزر في نجران

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أنهى أطباء العيون في مستشفى الولادة والأطفال بنجران معاناة طفل حديث الولادة من إعتلال شبكي خدجي من الدرجة الرابعة .

وقالت صحة نجران أنه تم إجراء عملية ليزر للطفل تمكن من خلالها الأطباء بفضل الله من إيقاف هذا التطور المرضي الذي قد يؤدي إلى إنفصال شبكي وفقدان البصر .

الجدير بالذكر ان صحة نجران تشهد توسع في الخدمات التخصصية بهدف تقليص الإحالات خارج المنطقة ، حيث تم توفير جهاز ليزر متطور لعلاج الأطفال الخدج من إعتلال الشبكية .