انطلاق فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” بمحافظة العلا

المناطق - واس

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية للعلا.

كما أُفتتحت خلال الحفل، منصة “مرايا ،وهي منصة جديدة تم بناؤها كمركز رئيسي للمهرجان، وستستضيف المنصة ٨ فنانين عالميين على مدى ٧ أسابيع في الشتاء، وتعُد المنصة تحفة فريدة من نوعها في التصميم والهندسة.

ويستمر مهرجان شتاء طنطورة الثقافي محافظة العلا حتى 9 فبراير 2019، ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور, كما ينظّم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع حفلات فنية متنوعة.

