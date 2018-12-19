غرفة أبها : ندعم شباب وشابات عسير بالتدريب والتوظيف بالمؤسسات والشركات الوطنية

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أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي إلى أن المجلس والأمانة العامة يسعيان إلى تقديم كافة أنواع التدريب ، لأجل تقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات شباب وشابات عسير ، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات المتواصلة التي تحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تغيرات كثيرة بسوق العمل ، حتى تتوافق مع متطلبات هذا العصر، وتوسع المجتمع وتعدد احتياجاته، مضيفا : ولهذا فقد استطاع مركز التدريب خلال الفترة من 01/01/2018 م وحتى تاريخه بتنظيم أكثر من (41) دورة تدريبية بالمركز الرئيسي بإجمالي (1395) متدرب ومتدربة، وكذلك تنظيم (43) دورة بالفروع بإجمالي (1151) متدرب ومتدربة ، كما تم تقديم تدريب إلكتروني بإجمالي (126) دورة وبلغ عدد المتدربين ( 1207 ) متدرباً ومتدربة .

مضيفاً : تنظر الغرفة إلى التدريب بوصفه أحد الأنشطة التي يجب ينهض بها لخدمة المجتمع المحلي من خلال رفع كفاءة شباب وشابات المنطقة في كافة المجالات، والإسهام في تأهيل وتجهيز أفضل الكوادر للانخراط في سوق العمل ، حيث تسعى الغرفة من خلال مركز التدريب والتوطين إلى توفير برامج تدريبية ترتبط بمتطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي، كما يتم تحديد الاحتياجات التدريبية وفق عدة طرق منها : التواصل مع الجهات الخارجية المختلفة لتحديد الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة، وكذلك مع الجامعات المعنية، وأقسام الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص لتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة ، كما يتم توزيع استبيان على أصحاب المصلحة المعنيين للأخذ بمرئياتهم عن احتياجات التدريب ومن ثم يتم تقييم الاحتياجات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز سيدات الأعمال، و مراسلة الشركات المعنية لتحديد مدى توافر هذه البرامج التدريبية والمدربين المختصين فيها، بالإضافة فإنه يتم تنظيم برامج التدريب القيادية التي تتضمّن المهارات والجدارة الإدارية والقيادية المطلوبة.

واختتم الحويزي تصريحه قائلاً : أن مركز التوطين بالغرفة فهو بالفعل مركزاً متخصصاً في توفير الوظائف والأعمال لشباب وشابات المنطقة ، مبيناً أنه يتم إجراء مقابلات شخصية عديدة من قبل طالبات العمل بالشركات الوطنية بالمركز الرئيسي لإلحاقهن بالعمل بهذه الشركات ، منوهاً : يعتبر هذا الملتقى ضمن خطة مركز التوطين بغرفة أبها لتوظيف شابات منطقة عسير بالشركات الوطنية حيث حضر للغرفة مايقارب 3446 شاب وشابه للتوظف فتم قبول 1431 شاب وشابه قبول نهائي وقبول مبدئي في مهن ( للرجال) : مهندس (مدني ،كهرباء ، ميكانيكا ، السلامة والأمن، حاسب آلي) ، استقبال (صيانة وتأجير السيارات) ، مدير ومساعد معرض ، مندوب مبيعات ، خدمة عملاء، بائع ، كاشير، أمين صندوق ، أخصائي تسويق ، موظف ( جودة ، موارد بشرية )، كاتب علاقات عامة ، مشرف مستودعات. وبالنسبة لفرص العمل للنساء وتضمن الوظائف ( مديرة معارض – محاسبات – بائعة – كاشيرة – العمل عن بعد من المنزل)، مشرفات رياض الأطفال، طاهيات طعام ، سجلات طبية، موارد بشرية، معلمات احتياجات خاصة .