مدرب الاتفاق يؤكد صعوبة مواجهة الفتح

المناطق - محمود القاضي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق سيرخيو بيرناس أن مباراة الفتح ستكون صعبة جدًا على فريقه، نظرًا لتشابه الأخير مع الاتفاق في أسلوب لعبه، إضافة إلى الأهداف الواضحة التي يملكها الفريق الخصم.

وقال المدرب الإسباني اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الفتح، إن خصمه يملك أمور كثيرة متشابهة مع الاتفاق، خصوصًا في طريقة اللعب، مؤكدًا أنهم درسوا خصمهم جيدًا.

وأضاف: “لا نزال نعمل على زيادة استيعاب المجموعة لطريقة اللعب، هذا الشيء ظهر جليًا بعد الفوز الأخير الذي حققه الاتفاق على حساب الوحدة في الجولة الماضية، هناك رغبة كبيرة من اللاعبين باستيعاب الأفكار والخطط، وكان الفريق أكثر تنظيميًا من السابق بعد أن عرف اللاعبين أدوارهم جيدًا داخل الملعب”.

وأشار بيرناس إلى أن الفريق عمل على تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية من خلال محاضرات نظرية تتخللها عرض مرئي لبعض اللقطات في المباريات الأخيرة، متطلعًا لأن يتحسن مستوى الفريق خلال المباريات المقبلة.

من جانبه، قال اللاعب إبراهيم محنشي إنهم استعدوا بشكل جيد لمباراة الفتح، مشيرًا إلى أن المباراة غير سهلة على فريقه، متطلعًا لتحقيق فوز جديد والنقاط الثلاث كاملة.

ميدانياً خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة استعدادا لمواجهة الفتح بعد غدٍ (الجمعة).

ورسم المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس خطة اللعب التي سيدخل فيها لقاء الفتح عبر مناورة تكتيكية.

كما شهدت الحصة التدريبية تطبيقات لياقية مع الطاقم المعاون للمدرب بيرناس، وسط معنويات مرتفعة من اللاعبين الذين أظهروا حماسا كبيرا خلال المران.

من جانبه، انضم اللاعب حامد الغامدي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في حين تواصل البرنامج العلاجي للاعبين المصابين وهم فيليب كيش، سعيد الربيعي وسعد خيري بإشراف طبيب الفريق.