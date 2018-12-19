احدث الأخبار

شرطة عسير تقبض على ٣ أشخاص بعد عراك حصل بينهم
منطقة عسير
 وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة سيتم تسليمها مجاناً في مناطق المملكة
أبرز المواد
 خطة ميدانية لـ”فرع الأمر بالمعروف بالرياض” لفترة الاختبارات
منطقة الرياض
 آل حموض في زيارة ميدانية لموقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي
منطقة عسير
 أمير جازان يوجه بدراسة حالة الطرشي و النجعي ومساعدتها فوراً
منطقة جازان
 برامج تعليمية كورية للطلاب السعوديين في المتحف الوطني بالرياض
أبرز المواد
 مدرب الاتفاق يؤكد صعوبة مواجهة الفتح
الرياضة
 غرفة أبها : ندعم شباب وشابات عسير بالتدريب والتوظيف بالمؤسسات والشركات الوطنية
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” بمحافظة العلا
ثقافة وفنون
 إنهاء معاناة طفل من إعتلال شبكي بالليزر في نجران
منطقة نجران
 عقد جلسة ” أثر الميزانية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ” ضمن جلسات الميزانية
أبرز المواد
 الطفلة “بثينة” تغادر السعودية لليمن على طائرة خاصة بعد تلقيها العلاج
أبرز المواد
شرطة عسير تقبض على ٣ أشخاص بعد عراك حصل بينهم

شرطة عسير تقبض على ٣ أشخاص بعد عراك حصل بينهم

منطقة عسير
وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة سيتم تسليمها مجاناً في مناطق المملكة

وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة سيتم تسليمها مجاناً في مناطق المملكة

أبرز المواد
خطة ميدانية لـ”فرع الأمر بالمعروف بالرياض” لفترة الاختبارات

خطة ميدانية لـ”فرع الأمر بالمعروف بالرياض” لفترة الاختبارات

منطقة الرياض
آل حموض في زيارة ميدانية لموقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي

آل حموض في زيارة ميدانية لموقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي

منطقة عسير

مدرب الاتفاق يؤكد صعوبة مواجهة الفتح

مدرب الاتفاق يؤكد صعوبة مواجهة الفتح
http://almnatiq.net/?p=670416
المناطق - محمود القاضي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق سيرخيو بيرناس أن مباراة الفتح ستكون صعبة جدًا على فريقه، نظرًا لتشابه الأخير مع الاتفاق في أسلوب لعبه، إضافة إلى الأهداف الواضحة التي يملكها الفريق الخصم.
وقال المدرب الإسباني اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الفتح، إن خصمه يملك أمور كثيرة متشابهة مع الاتفاق، خصوصًا في طريقة اللعب، مؤكدًا أنهم درسوا خصمهم جيدًا.
وأضاف: “لا نزال نعمل على زيادة استيعاب المجموعة لطريقة اللعب، هذا الشيء ظهر جليًا بعد الفوز الأخير الذي حققه الاتفاق على حساب الوحدة في الجولة الماضية، هناك رغبة كبيرة من اللاعبين باستيعاب الأفكار والخطط، وكان الفريق أكثر تنظيميًا من السابق بعد أن عرف اللاعبين أدوارهم جيدًا داخل الملعب”.
وأشار بيرناس إلى أن الفريق عمل على تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية من خلال محاضرات نظرية تتخللها عرض مرئي لبعض اللقطات في المباريات الأخيرة، متطلعًا لأن يتحسن مستوى الفريق خلال المباريات المقبلة.
من جانبه، قال اللاعب إبراهيم محنشي إنهم استعدوا بشكل جيد لمباراة الفتح، مشيرًا إلى أن المباراة غير سهلة على فريقه، متطلعًا لتحقيق فوز جديد والنقاط الثلاث كاملة.
ميدانياً خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة استعدادا لمواجهة الفتح بعد غدٍ (الجمعة).
ورسم المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس خطة اللعب التي سيدخل فيها لقاء الفتح عبر مناورة تكتيكية.
كما شهدت الحصة التدريبية تطبيقات لياقية مع الطاقم المعاون للمدرب بيرناس، وسط معنويات مرتفعة من اللاعبين الذين أظهروا حماسا كبيرا خلال المران.
من جانبه، انضم اللاعب حامد الغامدي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في حين تواصل البرنامج العلاجي للاعبين المصابين وهم فيليب كيش، سعيد الربيعي وسعد خيري بإشراف طبيب الفريق.

روابط ذات صلة

الجولة 13 بالدوري.. لقاء الأهلي والشباب الأكثر حضورا جماهيريا بهذا العدد

الجولة 13 بالدوري.. لقاء الأهلي والشباب الأكثر حضورا جماهيريا بهذا العدد
برج خليفة يحتفي بفوز فريق العين “صورة”

برج خليفة يحتفي بفوز فريق العين “صورة”
العين الإماراتي يصنع التاريخ ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفربلايت

العين الإماراتي يصنع التاريخ ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفربلايت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*