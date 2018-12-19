أمير جازان يوجه بدراسة حالة الطرشي و النجعي ومساعدتها فوراً

المناطق - واس

قام محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه بالوقوف على حالة الأسرة في المقطع المتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز والتي كانت بمرافقة مدير جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش محمد علي فقيهي ومدير وحدة الضمان بمحافظة بيش محمد هادي الصم واستمع المحافظ خلال الزيارة لوضع الأسرة والسكن الخاص بهم والتي تعاني من الصرف الصحي داخل المنزل ومن أضرار الأمطار على سقف المنزل وقد قام المحافظ بالتنسيق مع جمعية البر ببيش لحل مشكلة الأسرة بشكل عاجل والبدا في الخطة العلاجية الأول بعد دراسة الحالة كاملة والتنسيق مع الضمان الاجتماعي بالرفع للأسرة باستعجال المقطوعة والرفع لهم في وضع الترميم وذكر مدير الجمعية بأنه سبق وتم البحث الميداني ورفع تقرير الدراسة بالحالة ومعاينة المنزل إدارة الجمعية وتم التوجيه بالمعالجة الفورية لوضع الصرف الصحي أولاً ثم العمل على معالجة الأضرار بالسقف بعده قام محافظ بيش بزيارة لمنزل أسرة النجعي التي تسكن في الصفيح والوقف على حالة الأسرة والتنسيق مع شيخ قرية بيش العليا وجمعية البر ببيش لمعالجة وضع الأسرة والبحث لهم عن متبرع بأرض وتسليمها للجمعية لبناء منزل لهم وأكد محافظ بيش أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات .

