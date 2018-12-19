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آل حموض في زيارة ميدانية لموقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي

آل حموض في زيارة ميدانية لموقع فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي
http://almnatiq.net/?p=670433
المناطق - المجاردة

تابع محافظ المجاردة الأستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض مساء اليوم الأربعاء آخر التجهيزات لموقع مسرح فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي( المجاردة أجمل) وكذلك مجهرجان العسل السابع (عسلنا أجود) ، والاستعدادات الأخيرة في تجهيز الموقع وكذلك شارع الفن والمعارض المصاحبة وكان برفقته رئيس بلدية المجاردة الأستاذ عائض المحجاني وعضو لجنة التنمية السياحية الاستاذ بلقاسم ربيع .
ووعد آل حموض بتهيئة الموقع بمايليق بأهل المجاردة وزوارها بإذن الله كما تم تحديد موقع مخصص للنساء في الاحتفال الرسمي .
وفي ختام الزيارة الميدانية قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لرئيس البلدية على ما تقوم به البلدية من جهود جبارة لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمهرجانات وتعتبر شريك استراتيجي وعامل من عوامل النجاح .

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