شرطة عسير تقبض على ٣ أشخاص بعد عراك حصل بينهم

المناطق - أبها

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة في حالة سير على أحد الطرق ، وظهور لقطات لشخص مصاب بالمقعد الخلفي ، فقد أسفرت التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوياتهم، (٣) ثلاثة مواطنين في العقد الرابع والخامس من العمر ، حيث تم القبض عليهم ، وضبط المركبة بحوزتهم ، وبسماع أقوالهم اتضح أن الإصابة التي ظهرت على الشخص المتواجد بالمقعد الخلفي كانت بسيطة وحدثت نتيجة عراك شخصي بينهم ، وأنهم كانوا أثناء التصوير بحالة غير طبيعية ، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية الى النيابة العامة

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي الى سواء السبيل.