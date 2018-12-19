أدبي الطائف يكشف عن تفاصيل مبادرة (تصويب) ويرصد جوائزها

المناطق - عادل الزهراني

أكد رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف الأستاذ عطا الله بن مسفر الجعيد أن مبادرة( تصويب )التي تم توقيعها مع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تنطلق من رؤية أن الطائف مدينة تهتم باللغة العربية في تعاون مشترك بين النادي والأمانة ،وتزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية 2018م الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام ، للقضاء على ظاهرة الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية في لوحات المتاجر، واللوحات الإعلامية والإعلانية للمنشآت الحكومية والخاصة بالمحافظة.

والتي تهدف إلى خدمة اللغة العربية عمليا ،وتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية ،وبث الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية السليمة.

وقال الجعيد إن هذه المبادرة التطوعية يطلقها النادي الأدبي الثقافي بالطائف بالشراكة مع أمانة محافظة الطائف ، لرصد اللوحات الإعلامية والإعلانية التي تحوي أخطاء لغوية أو إملائية أو نحوية لمدة عام كامل من تاريخ إطلاقها، أو وفق تقييم الجهتين.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي قدمها الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي المسؤول الإداري بالنادي هي تطوعية عامة يستطيع جميع سكان الطائف وزوارها من مواطنين ومقيمين المشاركة فيها تحت إشراف النادي الأدبي الثقافي بالطائف وأمانة الطائف.

حيث إن النادي قد أنشأ نافذة خاصة يستقبل من خلالها صور اللوحات المستهدفة وهي البريد الإلكتروني :

)[email protected](

حيث سيكوّن النادي لجنة متخصصة لفحص اللوحات وتحديد الأخطاء وتصويبها تضم منسقا من أمانة الطائف ومن ثم ترفع جميع الصور المستهدفة مع التصويب إلى أمانة محافظة الطائف فيما تتولى أمانة محافظة الطائف تكليف أصحاب اللوحات بالتصويب للوحات المستهدفة وهي :

– لوحات المحلات التجارية بأنواعها.

ـ اللوحات العامة كأسماء الشوارع والطرقات واللوحات الإرشادية.

ـ لوحات المنشآت الحكومية والخاصة.

ـ اللوحات الإعلانية الثابتة.

بحيث يتم تصويب الأخطاء الشائعة في هذه اللوحات والتي تتمثل في استخدام اللغات الأجنبية في المسميات بديلا عن العربية سواء بأحرف اللغات الأجنبية أو بأحرف اللغة العربية ،واستخدام اللهجات العامية بديلا عن اللغة العربية، وأخطاء الإملاء في الهمزات والتاء المربوطة والهاء وحروف المد، الأخطاء النحوية: كل خطأ يخالف قواعد اللغة العربية ، وأخطاء الذوق العام إن وجدت.

وقال الجعيد إن شروط إرسال اللوحات إلى المبادرة أن تحوي اللوحة خطأ إملائيا أو نحويا أو لغويا، وإرفاق المعلومات الآتية مع الصورة:

ـ الموقع بالتحديد: (الحي ـ اسم الشارع ـ اسم المحل ـ أشهر معلم إذا كانت اللوحة داخل حي سكني).

ـ الاسم الثلاثي:

ـ رقم الهاتف:

حيث سيجري النادي وأمانة الطائف سحبا عشوائيا بأسماء المتطوعين في المبادرة في احتفالية خاصة بهذه المناسبة يحصل فيها الفائزون بالسحب على الجوائز التالية:

5000 ريال للأول ـ 4000 ريال للثاني ـ 3000 ريال للثالث ـ 2000 ريال للرابع ـ 1000 ريال للمركز الخامس، بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات النادي للمراكز من السادس إلى العاشر.

ـ شهادة شكرلكل مشارك يرسل صورا للوحات تحمل أخطاء، بواقع خمس صور على الأقل تكون أخطاؤها حقيقية.