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البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت

البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت
http://almnatiq.net/?p=670474
المناطق - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء، إن عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا وإعادتها إلى الوطن قد انطلقت.

وأفاد البنتاغون في البيان، بأن التحالف الدولي قام بتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم “داعش”، مشددا في السياق على أن الحملة ضد داعش لم تنته”.

وأوضحت المتحدثة باسم الدفاع الأمريكية دانا دبليو وايت أن التحالف الدولي لمحاربة “داعش” حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد.

وأضافت: “لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة”.

وشددت المتحدثة قائلة “إنه ولأسباب تتعلق بحماية القوات وأسباب تتعلق بالعمليات، فإننا لن نقدم المزيد من التفاصيل”.

وتابعت بالقول ” سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لدحر تنظيم داعش أينما كان”.

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