أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية.

المناطق - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل توقيع إتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة لتوطين عدد 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص وكذلك الاتفاقيةالثانية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لتمكين ابناء الأسر الضمانية من سوق العمل .

ونوه أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الحكيمة للبرامج والمشاريع الهادفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل مشيدا سموه بالتعاون القائم بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية وهدف حاثا على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من ايجاد فرص العمل لأبناء وفتيات المنطقة معربا عن شكره للجميع ومتمنيا لهم التوفيق .

حضر مراسم توقيع الاتفاقية صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وعدد من المسئولين.

