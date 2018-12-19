احدث الأخبار

“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية.
منطقة حائل
 جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
أبرز المواد
 البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت
أبرز المواد
 أدبي الطائف يكشف عن تفاصيل مبادرة (تصويب) ويرصد جوائزها
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام: رؤية المملكة 2030 تسير كما هو مخطط لها
أبرز المواد
 السودان.. إعلان حالة الطوارئ في عطبرة بعد احتجاجات عنيفة على رفع الأسعار “فيديو وصور”
أبرز المواد
 أمين الطائف: الميزانية الكبرى .. ضبط مالي وازدهار مستدام يتخطى التحديات
منطقة مكة المكرمة
 شرطة عسير تقبض على ٣ أشخاص بعد عراك حصل بينهم
منطقة عسير
 وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة سيتم تسليمها مجاناً في مناطق المملكة
أبرز المواد
 خطة ميدانية لـ”فرع الأمر بالمعروف بالرياض” لفترة الاختبارات
منطقة الرياض
“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية.

أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية.

منطقة حائل
جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم

جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم

المنطقة الشرقية
مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

أبرز المواد

“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت
http://almnatiq.net/?p=670487

تعهدت “قوات سوريا الديمقراطية”، إثر الانسحاب العسكري الأمريكي من الأراضي السورية، بأن تقاتل “حتى الموت” الجيش التركي الذي يستعد لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد بشرق الفرات.

وقالت المتحدثة باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، جيهان أحمد، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة انسحاب عسكرييها من الأراضي السورية: “إن “قسد” لا تعتمد بالأساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها​​”.

وتابعت أحمد: “وقد قلنا مرارا إننا سنواجه التهديدات التركية. وهذه ستكون حربا حتى الموت. إننا سنواجهها بقوة”.

واعتبرت أن “الشعب متأهب لهذه التهديدات وسيقاوم حروب أردوغان، الذي يسعى لإطالة عمر داعش وفي ريف دير الزور على وجه الخصوص”، موضحة: “داعش في آخر جيوبه الآن، ولذلك تحاول تركيا القيام بعملية إلهاء لقوات قسد”.

وختمت المتحدثة باسم “قوات سوريا الديمقراطية” بالقول: “الشعب هو الذي سيحدد النتيجة ببقائه أو عدم بقائه”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأربعاء، أنها بدأت سحب كل قواتها المنتشرة في سوريا، بعد ما وصفته بدحر تنظيم “داعش” على الأرض من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ستطال منطقة شرق الفرات وستستهدف “وحدات حماية الشعب” الكردية، العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، التي اعتبرت حليفا أساسيا للقوات الأمريكية داخل هذا البلد الشرق أوسطي.

وأثار هذا التطور غضبا شديدا لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، التي اعتبرت الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية “طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين” لا سيما على خلفية التهديدات القادمة من تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت

البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت
وزير الإعلام: رؤية المملكة 2030 تسير كما هو مخطط لها

وزير الإعلام: رؤية المملكة 2030 تسير كما هو مخطط لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*