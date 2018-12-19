بنك التنمية الاجتماعية ينفذ ورشتي عمل عن الادخار بوابة الاستمار وثقافة العمل الحر

المناطق - فضه عطيف

نفذ بنك التنمية الإجتماعية بجازان و بالتعاون مع مركز التنمية الإجتماعية بجازان أمس ورشتي عمل بعنوان (إدخارك بوابة إستثمارك) و( نشر ثقافة العمل الحر) بمسرح مركز التنمية ، وتهدف الى التعريف بالخدمات المالية والغير مالية التى يقدمها البنك، ومفهوم الإدخار ونشر ثقافة العمل الحر بين افراد المجتمع بدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية أ. عبير حسن المحسن شكرت خلالها الضيوف ومنفذات الورشة الاستاذة شريفة احمد الشمراني رئيسة القسم النسائي ببنك التنمية والمشاركات.

واوضحت ورش عمل تهدف إلى تغيير المفاهيم الخاطئة في المجتمع بخصوص الاعتماد على الوظيفه وعدم انتظاوها ، ونشر الثقافة الريادية بين فئات المجتمع المختلفة .كما تهدف الورش على نوعية المجتمع بأهمية ريادة الأعمال للفرد والآقتصاد والمجتمع للمساهمة في الحد.من البطالة والفقر إضافة إلي الى التعريف بالمهارات الرياديه.

كما يستشرف برنامج نشر الثقافه العمل الحر مكامن النقلة النوعيه في حياتك، ويبحث عن الرغبه في تنمية موارد الدخل ،وتجديد النظرة الي الأمور من حولك ‘وكذلك توسيع خيارات المستقبل المشرق عبر دلائل واضحة ومثبته لتكون في قرارك وقادرة على قراءة المستقبل وتحفيز الافكار والخطوات نحو الدخول الى عالم الاستثمار والعمل الحر.

وفي الختام جرى تكريم المشاركات والداعمين لورشة العمل وذلك لمساهمتهم في انجاح عمل الورشة ، منوهين باقامة مثل هذه الدورات لمساعدة مختلف فئات المجتمع في تطوير مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.