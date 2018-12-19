بعد أكثر من 20 عام من الانتظار.. البدر وعد فأوفى في الجنادرية

المناطق - الجوف

تشارك منطقة الجوف في كل عام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية بفعاليات مختلفة ومتميزة وبالعديد من الحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة للفنون الشعبية وأجنحة لبعض الجهات الحكومية والفنون التشكيلية .

وكانت تلك المشاركات متميزة وتلقى استحسان وإعجاب الزوار الذين يحرصون على زيارة أجنحة الجوف للاستمتاع بها لما يلقونه من مشاركات متنوعه وحسن ضيافة في بيت الشعر الجوفي .

وتطلع أهالي المنطقة لبناء مقر بيت الجوف في الجنادرية كبقية مناطق المملكة يليق بالمنطقة ومكانتها التاريخية وتميز مشاركاتها، لما يمثله المقر من بعد تاريخي وحضاري يجمع تلك المشاركات ويمثل رمزاً

لجوف التاريخ .

وقد جاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ليؤكد بعد الجنادرية32 في العام الماضي أن منطقة الجوف ستشارك في هذا العام في مقرها الجديد، حيث تم البدء فيه عقب الجنادرية 32 مباشرة وبإشراف من سموه الكريم ومتابعة سمو نائبه، وبمشاركة من رجال الأعمال بالمنطقة، حتى تم الانتهاء من المقر لتشارك منطقة الجوف في الجنادرية 33 بمقرها الجديد الي يضاهي بيوت الجنادرية وتم تشييده على طراز معماري يتوافق مع عراقة وتاريخ ومكانة منطقة الجوف .

وقد أعرب أهالي منطقة الجوف عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الجهود المباركة المثمرة، والتي جمعت فعاليات ومشاركات المنطقة في الجنادرية تحت سقف واحد .