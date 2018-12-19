محافظة الخرج تنهي استعدادها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 33

المناطق - الخرج

أنهت محافظة الخرج استعدادتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في دورته الـ 33 والذي سينطلق الخميس برعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،حيث ستشارك المحافظة للمرة الأولى ومن المزمع أن يدشنه أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر .

وتضمنت الإستعدادات نقل موروث محافظة الخرج للقرية المشاركة ليتمكن زائرها بأنه متواجد داخل المحافظة التي تشتهر بمبانيها وقصورها الطينية .

ويعيش زائر القرية أجواءً حقيقية لماضيها المجيد إذ يحرص القائمون على تحقيق أهداف المهرجان الرئيسية من خلال العروض الحية لبعض الصناعات والحرف القديمة.

ويلحظ زوار القرية خلال تجوله للعديد من المرافق التي يتقدمها قصر الملك عبد العزيز وبرج الخرج وساحة العرض يتابعون من خلالها العديد من العروض والرقصات والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها محافظة الخرج قديماً.