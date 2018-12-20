بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب

المناطق - وكالات

قال الجيش الوطني الليبي في بيان، الأربعاء، إن تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها من خلال دعم الإرهاب على أراضيها.

وجاءت إدانة الجيش الليبي للمخطط التركي، إثر ضبط السلطات سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس البحري شرقي طرابلس، علما أن بيانات الحمولة كانت تشير إلى مواد بناء.

وتبيّن من خلال تفتيش حمولة السفينة، وجود حاويتين معبأتين بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا.

وأضاف بيان الجيش الليبي، أن “تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين”.

ودعا الجيش الليبي، مجلس الأمن إلى فتح تحقيق دولي، لمعرفة المستخدم الأخير في ليبيا للأسلحة المهربة.