احدث الأخبار

ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين .. وواشنطن تدعم القرار
أبرز المواد
 بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب
أبرز المواد
 محافظة الخرج تنهي استعدادها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 33
منطقة الرياض
 “بابا سعد”
يكتبون
 بعد أكثر من 20 عام من الانتظار.. البدر وعد فأوفى في الجنادرية
منطقة الجوف
 مونديال الأندية.. بيل يقود ريال مدريد لمواجهة العين في النهائي
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية ينفذ ورشتي عمل عن الادخار بوابة الاستمار وثقافة العمل الحر
منطقة جازان
 “سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية.
منطقة حائل
 جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
أبرز المواد
 البنتاغون: عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأت
أبرز المواد
ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين .. وواشنطن تدعم القرار

ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين .. وواشنطن تدعم القرار

أبرز المواد
بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب

بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب

أبرز المواد
محافظة الخرج تنهي استعدادها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 33

محافظة الخرج تنهي استعدادها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 33

منطقة الرياض
“بابا سعد”

“بابا سعد”

يكتبون

ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين .. وواشنطن تدعم القرار

ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين .. وواشنطن تدعم القرار
http://almnatiq.net/?p=670513
المناطق - وكالات

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الوزراء الالباني إدي راما طرد السفير الإيراني من بلاده، معتبرا أن ما قام به يؤكد تصديه والشعب الألباني لسلوك إيران المتهور في أوروبا والعالم.

يذكر ان ألبانيا أعلنت اليوم طرد ديبلوماسيين إيرانيين لانتهاكهما الأصول الدبلوماسية وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد.

وذكرت وسائل إعلام ألبانية أن الموضوع يتعلق بسعي إيران إلى تنفيذ عمل إرهابي خلال المباراة التي أقيمت في تيرانا بين المنتخبين الألباني والإسرائيلي منذ عامين أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقد شنت السلطات في وقتها حملة اعتقالات طالت عشرين شخصا في ألبانيا وكوسوفو.

روابط ذات صلة

بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب

بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة.. الجيش الليبي: تركيا تحاول زعزعة أمننا بدعم الإرهاب
مونديال الأندية.. بيل يقود ريال مدريد لمواجهة العين في النهائي

مونديال الأندية.. بيل يقود ريال مدريد لمواجهة العين في النهائي
“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

“سوريا الديمقراطية”: سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*