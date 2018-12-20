هازارد يساعد تشيلسي في بلوغ قبل نهائي كأس الرابطة

المناطق - وكالات

سجل إيدن هازارد هدفا في الدقيقة 84 بتسديدة غيرت اتجاهها ليحجز تشيلسي مكانا في الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بفوزه 1-صفر على بورنموث في مواجهة مشوقة.

وبحث تشيلسي كثيرا عن الهدف حتى شارك البديل هازارد في آخر نصف ساعة وقدم حلولا مبدعة وفعالة بما يكفي لتحقيق الانتصار.

وفرض تشيلسي ضغطا على منافسه منذ البداية وأتيحت بعض الفرص الجيدة لأوليفييه جيرو وروس باركلي وويليان لكن الحارس أرتور بوروتس كان متيقظا.

وأظهر بورنموث خطورة عبر تسديدة كالوم ويلسون في الدقيقة 17 لكنه لم يصب المرمى. وتدخل حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا للتصدي لمحاولة من ليس موسي بعد 20 دقيقة.

وبدا روبن لوفتوس-تشيك، الذي لعب في هجوم تشيلسي، عازما على هز الشباك في بداية الشوط الثاني بعد اجتياز اثنين من المدافعين لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ودفع تشيلسي بالبديل بيدرو أولا ثم استدعى هازارد وتعاون الاثنان لإحراز الهدف المنشود.