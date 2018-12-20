توتنهام يثأر من المدفعجية ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة

توتنهام يثأر من المدفعجية ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة

أبرز المواد
واشنطن: انسحاب سفير إيران “فاضح” ولا يحترم العراق

واشنطن: انسحاب سفير إيران “فاضح” ولا يحترم العراق

أبرز المواد
حرمان نائبين من عضويتهما في مجلس الأمة الكويتي

حرمان نائبين من عضويتهما في مجلس الأمة الكويتي

أبرز المواد
صور فضائية من “الكوكب الأحمر” تثير الدهشة

صور فضائية من “الكوكب الأحمر” تثير الدهشة

أبرز المواد

توتنهام يثأر من المدفعجية ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة

توتنهام يثأر من المدفعجية ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة
http://almnatiq.net/?p=670535
المناطق - وكالات

ثأر توتنهام هوتسبير من غريمه اللندني أرسنال بعد أن سجل سونهيونج-مين وديلي آلي ليمنحا الفريق الفوز 2-صفر ليبلغ الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وعقب 17 يوما من الخسارة 4-2 في مواجهة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد توتنهام المتألق إلى استاد الإمارات ليحقق اول انتصار له خارج أرضه أمام أرسنال في ثماني سنوات.

افتتح سون التسجيل على عكس سير اللعب بهدف رائع في الدقيقة 24 وضمن الهدف الثاني الرائع لآلي بعد مرور نحو ساعة عبور توتنهام الى دور قبل النهائي.

وتحسر أرسنال على إضاعة مجموعة من الفرص حيث أضاع هنري خمخيتاريان فرصة في الشوط الاول بينما سدد اصحاب الارض في اطار المرمى مرتين.

ويتطلع توتنهام لتحقيق الفوز بأول لقب تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو والأول منذ 2008 عندما نال لقب كأس رابطة الأندية بتغلبه على تشيلسي في النهائي.

روابط ذات صلة

واشنطن: انسحاب سفير إيران “فاضح” ولا يحترم العراق

واشنطن: انسحاب سفير إيران “فاضح” ولا يحترم العراق
حرمان نائبين من عضويتهما في مجلس الأمة الكويتي

حرمان نائبين من عضويتهما في مجلس الأمة الكويتي
صور فضائية من “الكوكب الأحمر” تثير الدهشة

صور فضائية من “الكوكب الأحمر” تثير الدهشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*