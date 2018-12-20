التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات

التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات

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التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات

التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات
http://almnatiq.net/?p=670538
المناطق_الرياض

اعتمدت وزارة التعليم دليلا للمراسلات الكتابية وذلك نظراً للتغيرات التنظيمية التي مرت بها الوزارة، ولما لوحظ من اختلاف في طريقة وأسلوب المخاطبات الكتابية بين الجهات داخل قطاعات الوزارة بمستوياتها المختلفة، وكذلك في المخاطبات الخارجية، ولأهمية توحيد أساليب تحرير المراسلات الرسمية لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وإصدار “دليل تحرير المراسلات الكتابية في نسخته الجديدة (الإصدار الثاني مشتملاً على النماذج شائعة الاستعمال في الوزارة مراسلات وهي الرسالة الخارجية، والمذكرة الداخلية، والتعميم، والقرار، والتقرير، والإحالة، والمواصفات الخاصة بكل منها، ومجالات استخدامها والتعليمات المنظمة لها، 
وأشار التعميم إلى أنه عند إعداد البرقيات والخطابات المذيلة بتوقيعنا ، مراعاة ما يلي:
كتابة رمز الوزارة (280) تحت اسم الوزارة في الجهة اليمنى في وسط السطرمن الترويسة.
وأن يكون نص الخط اب بخط المهند باللون الأسود على ورق أبيض مقاس A4
ويكون مقاس وحجم الخط 16 أو 18 حسب المساحة المتاحة

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