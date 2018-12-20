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شاهد.. أول صور للمتهمين الدواعش باغتصاب وذبح السائحتين في المغرب

شاهد.. أول صور للمتهمين الدواعش باغتصاب وذبح السائحتين في المغرب
http://almnatiq.net/?p=670548
المناطق_وكالات

نشرت وسائل إعلام مغربية مساء أمس الأربعاء صور 3 مغاربة اعتقلتهم الشرطة ، بتهمة اغتصابهم وذبحهم لسائحتين كانتا الاثنين الماضي تمارسان رياضة التسلق في جبال أطلس.
وذكر موقع “هسبريس”أن المشتبه الأول يدعى رشيد أفتاتي، 33 سنة، وهو تاجر يقيم في دوار القايد بجماعة حربيل في مراكش، والثاني “وازيد يونس” هو نجار عمره 27 عاما ويقيم في “العزوزية” بالمدينة الحمراء. أما الثالث، فاسمه عبد الصمد إيجود، وهو أصغر الثلاثة، عمره 25 ويقيم في درب زروال.
كما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل مساء الأربعاء، وفيه يبدو المعتقلون وهم يمعنون في قطع رأس احدى السائحتين بعد ذبحها، ويقول أحدهم: “هذا جزاء أعداء الله” أثناء فصله لرأس فتاة بأسلوب “داعشي” .
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت العثور على المذبوحتين داخل خيمة قامتا بنصبها هناك، وقريبا منها مسافة تقل عن 30 مترا نصب الثلاثة خيمتهم، وفي الليل هاجموا السائحتين ونفذوا جريمتهم.
وقالت مصادر أن هناك احتمالية لوجود شبهة إرهابية وراء ارتكاب الجريمة وأن المتهيمن ينتمون لتنظيم ” داعش” الإرهابي.

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