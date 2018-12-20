الصحة المصرية تكشف عن عدد صادم في معدل المصابين الجدد سنويا بالسرطان !

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قال الدكتور طارق هاشم مستشار وزيرة الصحة والسكان للأورام في مصر، أن معدل الإصابات الجديدة للأورام سنويًا بين المصريين بلغ 130 ألف إصابة.

وحسب صحيفة ” اليوم السابع” أكد هاشم أن معدل الإصابة ما زال ضمن المعدلات العالمية للإصابة. مضيفا إن الدولة جادة في خفض معدلات الإصابة بالأورام السرطانية مع التوسع في الكشف المبكر باستخدام أجهز وتقنيات للتشخيص الدقيق.

وأشار إلى أن هناك ربطًا بين اللجان الاستشارية والجهات التنفيذية للتوسع في العلاج والكشف المبكر عن السرطانات المختلفة .