شاهد.. فيديو نادر أثناء استقبال الشيخ “زايد آل نهيان” للداعية المصري “محمد الشعراوي”

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أظهر مقطع فيديو نادر، لقاء بين الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، والداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي.

وخلال اللقاء تبادل الشيخ زايد آل نهيان، والداعية الشعراوي، السلام ودار الحوار بينهما حول ضرورة تعامل العلماء مع إخوانهم وأبنائهم باللين والحكمة حتى لا ينفرون منهم ويتلقون منهم الموعظة والمشورة.

وبحسب مقطع الفيديو قال الداعية الراحل، للشيخ زايد، “شرفك الله وأكرمك”، وسأله مؤسس دولة الإمارات “كيف حالك؟ كيف أنت مريض المفروض تنزار؟ كيف أنت تزورنا؟، هذا ما من حقك”، ورد الشعراوى “بارك الله فيك، رؤياك عافية”.

وفى مجرى حديثهما، قال الشيخ زايد، “كتير من العلماء اعترضت عليهم، قولت لهم إذا اتكلمتم مع إخوانكم وأبنائكم كلموهم بوجه باشٍ، إذا ما كلمتموهم بوجه بشوش ينفرون من الدرس”.

ورد عليه الشعراوى، “هذه هي الحكمة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)”، فاختتم الشيخ زايد الحوار بقوله، “هذا صحيح، هذا اللي أمر به الرب سبحانه وتعالى، وأمر به الرسول اللهم صلى وسلم عليه”.