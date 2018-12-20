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“الجدعان” يكشف عن قرار هام بشأن مجموعة “بن لادن”

“الجدعان” يكشف عن قرار هام بشأن مجموعة “بن لادن”
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن التسويات النقدية من حملة مكافحة الفساد في 2019 ”لن تكون أقل بكثير“ من الخمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار) التي جرى جمعها في 2018.
وأشار الجدعان خلال مقابلة مع رويترز إلى أن مجموعة بن لادن العملاقة العاملة في قطاع البناء، والتي استحوذت الحكومة على حصة بنحو الثلث فيها في إطار الحملة سيصبح لها ”مجلس إدارة طبيعي“ قريبا يضم أعضاء الأسرة وممثلين للملكية الحكومية.
أضاف أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي ليس له دور في شركة تملكها الوزارة وتدير أصولاً جرت مصادرتها عبر التسويات مع عشرات من رجال الأعمال الذين جرى احتجازهم العام الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد.

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