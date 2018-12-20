بعد مصادرة 20 كتابًا.. رصد هذه “الكتب الإخوانية” على أرفف المكتبة العامة بـ”بيشة”!

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كشفت صحيفة محلية عن وجود عدد من كتب الإخوان المسلمين على أرفف المكتبة العامة بمحافظة بيشة وذلك عقب مصادرة أحد المعاهد العلمية 20 كتابًا “إخوانيًا”، لتطهير البيئات التعليمية من الأفكار المتطرفة.

كتب إخوانية

وبحسب “عكاظ”، تم رصد كتب “إخوانية” كـ”طفل من القرية” لسيد قطب، “المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين” لسعيد حوي، والذي صدر بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجماعة، وكتاب لعبدالقادر عودة بعنوان “الإسلام وأوضاعنا القانونية”، و”الإسلام كبديل عن الأفكار والعقائد المستوردة” لمحمد قطب شقيق سيد قطب، وغيرها من الكتب، إلى جانب “الوصايا العشر” لحسن البنا أيضا.

فيما عبر عدد من مرتادي المكتبة العامة في بيشة عن غضبهم من وجود كتب جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة على أرفف المكتبة.