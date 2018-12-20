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تم إعدادها في 4 دول.. تفاصيل أغنية فضل شاكر الجديدة “يلا مع السلامة”!

تم إعدادها في 4 دول.. تفاصيل أغنية فضل شاكر الجديدة “يلا مع السلامة”!
http://almnatiq.net/?p=670575
المناطق_متابعات

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر بعد غياب دام سنوات، ويطرح أحدث أغنياته “يلا مع السلامة” خلال الأيام المقبلة، حيث تعد الأغنية تمهيد لألبوم فضل شاكر الجديد، ويتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعي والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي علي أباظة.
أكثر من عمل
وعن تفاصيل إعداد الأغنية يقول الموزع الموسيقي علي أباظة: “بحكم صداقة عمرها سنوات تجمعني والشاعر محمد رفاعي والفنان فضل شاكر، وُلدت فكرة التعاون بالصيف الماضي، حيث التقينا في موناكو واتفقنا على التعاون في أكثر من عمل، وبعدها عقدنا ورشة عمل مع فضل حتى اتفقنا على شكل الأغنية”.
خلال أيام
ووفقًا لموقع “مصراوي”، أشار أباظة، إلى أن الأغنية تم تسجيلها بالكامل بأحد الاستديوهات في تركيا، وقام المهندس ياسر أنور بتنفيذ المكساج بمصر، وحاليًا يتم تنفيذ الماستر بلندن، لتكون جاهزة للطرح خلال أيام”، وقد تم متابعًا بقوله: “أتعاون مع فضل أيضا في أغنية أخرى من كلمات محمد رفاعي، وألحاني وتوزيعي بعنوان (وممكن تقابل)”

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