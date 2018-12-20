تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة جازان

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أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة جازان عن توفر وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للعمل بمسمى طبيب نائب مختبرات وترغب في شغلها بمواطنين. ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ( الهوية الوطنية ).

مع شهادة الماجستير أو ما يعادلها وشهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التصنيف على أن تكون سارية المفعول والخبرات إن وجدت.

وعلى المتقدمين الحرص على إحضار مستنداتهم إلى الإدارة المساعدة للموارد البشرية بصحة جازان ، في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/04/13هـ.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://twitter.com/jazan_health/status/1075071283019304962