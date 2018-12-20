رواد “التواصل” يسخرون من قطر .. “العرضة خليجية والأداء هندي”- فيديو

المناطق_وكالات

تعرضت قطر لسخرية المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو من احتفالات الإمارة الخليجية بيومها الوطني، الذي صادف يوم 18 ديسمبر الماضي.

ويُظهر الفيديو مجموعة من المقيمين الهنود باللباس القطري وهم يؤدون العرضة الخليجية الشهيرة، وقد يظن من يرى المقطع أن المؤدين قطريين؛ ولكن يبادر صاحب مقطع الفيديو بسؤالهم؛ فيجيبوه أنهم من ولاية كيرلا الهندية.

ضاعت قطر

وتسبب مقطع الفيديو في سخرية رواد مواقع التواصل حيث قال أحد المغردين “من كل بقاع الدنيا من كل بلاد الأرض عرضة من التراث والراقصين هنود!! قوية”.

فيما قال مغرد آخر “جايبين محترفين من برا يكملون العدد”، فيما كتب آخر “الله لا يبلانا.. ضاعت قطر!!”.

مسحوب جنسيته

وقال مغرد آخر “أعتقد قطر خالية من القطريين، وهذا ملاحظ خلال احتفالاتهم الأخيرة، والسبب أن الوالد هارب، آخر صورة له في المغرب، وكذلك موزة في المغرب، وحمد الجاسم في إسرائيل لا يخرج منها، وتميم لا يقيم في الدوحة؛ بل متنقل وآخرها في ماليزيا، حتى لبسه للزي القطري غير صحيح وعلى عجل ووجهه شاحب.. الإخوانجية مسيطرون”.

كما علق أحد المغردين “”شعب قطر نصفه مسحوب جنسيته، والباقي مرتزقة، الوضع مهزلة”.