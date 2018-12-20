سياحة نجران تشارك بـ«ركن الأخدود» في «الجنادرية»

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يشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في نجران بركن الأخدود بالمهرجان الوطني ” الجنادرية ” الذي يحتوي على العديد من الصور والمطويات والكتيبات والعروض لمعالم المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، أن ركن الأخدود يتضمن عرض عدد من الصور لمعالم نجران، ويتم من خلاله توزيع مطويات وكتيبات سياحية، ويحتوي على العديد من الصور للأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بالمنطقة، بوجود موظفين مؤهلين من الفرع يقدمون شرحاً مفصلاً عن هذه الصور ومواقعها، وما تمثله من إرث تاريخي وسياحي، كما يقومون بتوزيع العديد من المطويات والكتيبات السياحية على زوار الركن بالقرية.