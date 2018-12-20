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“الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة

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برنامج سوني فيغاس بتعليم نجران

برنامج سوني فيغاس بتعليم نجران
http://almnatiq.net/?p=670635
المناطق - نجران

أقامت الروضة الواحدة والثلاثون بـتعليم نجران برنامج ” Sony Vegas – focus ky“ ، بمشاركة عدد من الروضات ، وبحضور مديرة رياض الأطفال خيرية آل ماكر ومشرفات الروضات ومجموعة من القائدات والمعلمات.

وأوضحت مدربة البرنامج قائدة الروضة الثانية والثلاثون خلود زمزمي أن برنامج Focus KY يدعم تقديم دروس للأطفال من خلال شخصيات كرتونية تطبق كدروس توعوية للأطفال ، فيما يعد برنامج Sony Vegas صانع أفلام بمونتاج عالي الجودة (3D) ، وشرحت المدربة طريقة العمل على البرامج مستخدمة عرض مرئي لكل برنامج وكيفية الاستفادة منها في مرحلة رياض الأطفال

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