احدث الأخبار

نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة
أبرز المواد
 بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره
أبرز المواد
 رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: نرتّب لإطلاق باقة جديدة قريبًا لدخول الشركات المتوسطة والريادية مجالات الرعاية والاستثمار الرياضي
منوعات
 “الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة
أبرز المواد
 “البيئة”: دخول الحيوانات الحية إلى المملكة يتطلب إذن استيراد صادر من الوزارة
أبرز المواد
 أمريكا تترك سوريا لإيران وروسيا.. النظام السوري سيستغل الانسحاب الامريكي لتوسيع مناطق نفوذه.. وتركيا ستنتقم من الأكراد.. ولا عزاء للشعب السوري
أبرز المواد
 بعد انسحاب أميركا.. فرنسا باقية عسكرياً في سوريا
أبرز المواد
 برنامج سوني فيغاس بتعليم نجران
منطقة نجران
 سياحة نجران تشارك بـ«ركن الأخدود» في «الجنادرية»
أبرز المواد
 مستشفيات القوات المسلحة ترفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 10 آلاف سرير
أبرز المواد
 المستشار بدري: زيادة إنفاق الميزانية سيسهم في ضخ سيولة هائلة في الاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 رئيس الطيران المدني يرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة التنفيذية لدول مجلس التعاون
أبرز المواد
نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة

أبرز المواد
بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

أبرز المواد
رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: نرتّب لإطلاق باقة جديدة قريبًا لدخول الشركات المتوسطة والريادية مجالات الرعاية والاستثمار الرياضي

رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: نرتّب لإطلاق باقة جديدة قريبًا لدخول الشركات المتوسطة والريادية مجالات الرعاية والاستثمار الرياضي

منوعات
“الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة

“الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة

أبرز المواد

بعد انسحاب أميركا.. فرنسا باقية عسكرياً في سوريا

بعد انسحاب أميركا.. فرنسا باقية عسكرياً في سوريا
http://almnatiq.net/?p=670638
المناطق - متابعات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، إن متشددي تنظيم داعش ضعفت شوكتهم، لكن لم يتم محوهم من على الخريطة في سوريا، ولابد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية.

وقالت بارلي على تويتر رداً على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الأربعاء، هزيمة التنظيم باتت أكثر ضعفاً من ذي قبل”.

وأردفت قائلة “لكن داعش لم يُمحَ من على الخريطة ولم تستأصل شأفته. من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة”.

كما أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، الخميس، أن فرنسا “تبقى” ملتزمة عسكريا في سوريا.

وقالت الوزيرة لشبكة “سي نيوز” ردا على سؤال حول قرار الانسحاب الأميركي “في الوقت الراهن، نبقى في سوريا”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أن “الوقت حان” بالنسبة إلى الجنود الأميركيين للعودة إلى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترمب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر “لقد انتصرنا”، معلناً هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف “لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض”.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن “الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته”.

روابط ذات صلة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة
بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره
“الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة

“الغذاء والدواء” تدعو مؤسسات استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو تخزين لدى مستودعات مرخصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*