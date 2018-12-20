محافظ ينبع يلتقى مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة

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التقى اليوم محافظ ينبع الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة العميد ماجد بن عبد الله النفيعي مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة وذلك بحضور المقدم أحمد بن حسن المرواني مدير سجن محافظة ينبع

وفي بداية اللقاء رحب به المحافظ وشكره على الزيارة واكد على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص تلى ذلك استعراض سير العمل بأدارة سجن ينبع ومناقشة ما يختص بمتابعة معاملات السجناء والاهتمام بقضاياهم وكذلك ما يتعلق بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التاهلية للنزلاء وتعاون القطاع الخاص واعرب العميد النفيعي عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على دعمه واهتمامه .