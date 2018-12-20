جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج شكر وعرفان

مكة - عادل الزهراني

بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد الله بن داود الفايز نفذت جمعية البر لقرى جنوب مكة ” جوار ” برنامج ” شكر وعرفان ” والذي يهدف إلى تكريم الداعمين لها على مساهمتهم ودعمهم بما يعينها على تحقيق رسالتها وأهدافها .

وقد حضر البرنامج الشيخ سلطان بن عبد الله الدغيلبي والشيخ هلال بن جميل السواط والأستاذ عائض بن عبد الله الغامدي والأستاذ عادل الحسناني مدير العلاقات العامة بمؤسسة عطاء التطوعية وبداء البرنامج بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة ترحيبية بالضيوف ألقاها سعاد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الاستاذ عبد الله بن داود الفايز رحب فيها بالحضور وتطرق خلالها على ماتقدمه الجمعية للمستفيدين من خدماتها مثمناً شكره وتقدير لهم على دعمهم للجمعية بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي عن الجمعية كما تخلل البرنامج مداخلات للحضور تضمنت طرح العديد من المبادرات التنموية التي تخدم أهالي القرى التابعين لنطاق الجمعية .

كما دشن الفايز بمشاركة الحضور برنامج الرسائل النصية تلى ذلك مداخلة لرئيسة القسم النسوي الدكتورة عفاف بنت شامان العتيبي تضمنت مايقدمه القسم النسوي من برامج ومشاريع لأسر المستفيدين إضافة إلى خطة القسم لعام 2019 م وما تحتويه الخطة من نقلة نوعيه خلال العام القادم بإذن الله تعالى .

وفي نهاية البرنامج تم تكريم الحضور والموظفين المتميزين في الجمعية وتم التقاط الصور التذكارية .