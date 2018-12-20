احدث الأخبار

مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية
أبرز المواد
 تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة
أبرز المواد
 ترامب : قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا
أبرز المواد
 سوريا الديمقراطية تحذر: داعش لم يهزم بعد
أبرز المواد
 بوتين: قرار أميركا الانسحاب من سوريا صائب
أبرز المواد
 عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 1300 باحث وباحثة
منطقة عسير
 أمانة عسير تسحب أكثر من 50 سيارة تالفة من صناعية أبها
منطقة عسير
 وزير الإعلام يلتقي وفداً إعلامياً من إندونيسيا وعددٍ من الدول الإسلامية يؤكدون وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية
أبرز المواد
 جمعية ” جوار ” تنفذ برنامج شكر وعرفان
منطقة مكة المكرمة
 محافظ ينبع يلتقى مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 محافظ الخفجي يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 جراحة ناجحة لاستئصال ورم وزنه 6 كجم
منطقة تبوك
مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية

مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية

أبرز المواد
تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة

تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة

أبرز المواد
ترامب : قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا

ترامب : قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا

أبرز المواد
سوريا الديمقراطية تحذر: داعش لم يهزم بعد

سوريا الديمقراطية تحذر: داعش لم يهزم بعد

أبرز المواد

وزير الإعلام يلتقي وفداً إعلامياً من إندونيسيا وعددٍ من الدول الإسلامية يؤكدون وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية

وزير الإعلام يلتقي وفداً إعلامياً من إندونيسيا وعددٍ من الدول الإسلامية يؤكدون وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية
http://almnatiq.net/?p=670694
المناطق - واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم وفداً إعلامياً رفيع المستوى من إندونيسيا وعدد من الدول الإسلامية من المشاركين في فعاليات مهرجان” الجنادرية 33″.
وقد رحب معاليه بأعضاء الوفد في بلدهم الثاني، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز العلاقات التاريخية المتينة خصوصاً في الجوانب الإعلامية وإبراز الجوانب الثقافية والحضارية.
وأشار معالي الدكتور العواد إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز هذه العلاقات في جميع جوانبها وتوضيح صورة الإسلام الحقيقة التي تعكس التسامح والوسطية وتنبذ الاٍرهاب والتطرف.
وأوضح معاليه أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في المجالات الإعلامية وتبادل الوفود بين المملكة والدول العربية والإسلامية.
وأكد الدكتور العواد أن مهرجان الجنادرية فرصة للتعرف على جميع الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية للمملكة، مبيناً أن اختيار إندونيسيا ضيف شرف مهرجان “الجنادرية 33 ” يدل على الأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة للعلاقات مع إندونيسيا في جميع المجالات.
من جانبهم أكد أعضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية الظالمة موضحين أن المملكة دولة السلام والأمن والاستقرار وكانت ولاتزال حريصة على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتسعى لتكريس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح وتنبذ الاٍرهاب والتطرف.
وضم الوفد الاعلامي الإسلامي مسؤولين وإعلاميين من كل من إندونيسيا والباكستان والهند وماليزيا وأفغانستان الذين حضروا تلبية لدعوة من وزارة الإعلام للمشاركة في تغطية فعاليات مهرجان الجنادرية واحتفالات الرياض عاصمة الإعلام العربي.

روابط ذات صلة

مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية

مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية
تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة

تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة
ترامب : قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا

ترامب : قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*