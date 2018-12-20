أمانة عسير تسحب أكثر من 50 سيارة تالفة من صناعية أبها

المناطق - أبها

سحبت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة النظافة والإصحاح البيئي بوكالة الخدمات أكثر من 50 سيارة مهملة وتالفة في شوارع المنطقة الصناعية بأبها ، وتم التحفظ عليها ي حجز الأمانة .

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد بن محمد الحميدي ، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرتي معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وإظهار جهود الأمانة لإزالة المخالفات ومحو آثار التلوث البصري الناجم عن السيارات المهملة والتالفة ، وما يسببه توقفها وإهمالها من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات ، مشيراً إلى أن السيارات المضبوطة يتم نقلها إلى حجز الأمانة وإكمال الإجراءات النظامية لها .

وأشار الحميدي إلى أن هذه الحملة واكبت أيضاً حملة نظافة مكثفة نتج عنها ترحيل أكثر من 114 متر مكعب من المخلفات والنفايات في المنطقة الصناعية بأبها ، وستسمر هذه الحملة أعمالها .

وتأتي هذه الحملة من أجل الحفاظ الدائم على المنظر العام لكافة أحياء وشوارع مدينة أبها من التشويه والتلوث البيئي ، مهيباً بعدم ترك السيارات التالفة والمهملة في الميادين والشوارع العامة لكي لا يكون أصحابها عرضة للعقوبة لما تشكله من تشوه بصري للمنظر العام للمدينة وتخالف الأنظمة المعمول بها ، مشيداً بإدارة النظافة والإصحاح البيئي وإدارة الصيانة والتشغيل والجهات الأمنية لمشاركتهم في هذه الحملة .