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عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 1300 باحث وباحثة

عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 1300 باحث وباحثة

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عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 1300 باحث وباحثة

عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 1300 باحث وباحثة
http://almnatiq.net/?p=670704
المناطق - أبها

نفذت عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد خلال الفصل الدراسي الأول 1439 / 144هــ ثمانية برامج تخصيصية وتدريبية في مجال البحث العلمي وتطويره، شملت محاضرات تعريفية، وورش عمل، ودورات تدريبية، استفاد منها  أكثر من 1200 باحث وباحثة من داخل الجامعة، وما يزيد على 100 من الباحثين والباحثات من خارج الجامعة.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن هذه البرامج تأتي في إطار الجهود التي تبذلها العمادة لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي الرصين، وتحقيقا لرسالتها، وبمتابعة وتوجيهات معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وتضمنت البرامج محاضرتين تعريفيتين بمبادرات مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي، الأولى للمبادرات في مجال العلوم الأساسية والهندسية  والصحية، والثانية للمبادرات في مجال البحوث الاجتماعية، بالإضافة إلى ندوة عرفت بالبرامج التي تقدمها عمادة البحث العلمي، لتحفيز وتشجيع الباحثين، وتتضمن دعم المشاريع البحثية السنوية، ودعم المجموعات البحثية بنوعيها الكبيرة والصغيرة، ودعم الأبحاث غير الممولة، وكذلك دعم طلاب الدراسات العليا والمبتعثين، وبرنامج دعم التأليف والترجمة.

وقدم أيضا خلال هذه البرامج خطة لتدريب الباحثين على دورات في كيفية إنشاء هوية الباحث الإلكترونية على مواقع متعددة منها Scopus  –  Google Scholar – Research gate – Academia  ORCID – Researcher ID – بالإضافة إلى دورة تدريبية على مهارات استخدام المكتبة السعودية الرقمية والدخول إلى قواعد البيانات المختلفة.

كما خصصت العمادة ضمن البرامج المقدمة دورة في أسس إعداد الملصقات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بكليات البنات، كما تم تقديم دورتين تدريبيتين في مهارات إعداد الاستبانات البحثية، ومهارات التحليل الإحصائي لنتائج الاستبانات، بالإضافة إلى دورة في كيفية استخدام برنامج  EndNot لترتيب وتنظيم المراجع العلمية، ودورة للتعرف على آلية الكشف عن مجلات  ISI ومجلات SCOPUS المصنفة وكيفية التعرف على المجلات الوهمية.

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